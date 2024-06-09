السجن 10 سنوات لمتهم بقتل نجله بسب مشادة كلامية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم بالسجن 10 سنوات للمتهم في قضية قتل نجله.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة وعبدالكريم فخري، أمين السر عمر عاشور وخالد اللبان. ‏

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 9643 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1396 لسنة 2023 جنوب القاهرة، عن قيام المتهم بإنهاء حياة المجني عليه بعد ضربه 9 طلقات بالجسد، على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما.