الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 10 سنوات لمتهم بقتل نجله بسب مشادة كلامية

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم بالسجن 10 سنوات للمتهم في قضية قتل نجله.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة وعبدالكريم فخري، أمين السر عمر عاشور وخالد اللبان. ‏

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 9643 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1396 لسنة 2023 جنوب القاهرة، عن قيام المتهم بإنهاء حياة المجني عليه بعد ضربه 9 طلقات بالجسد، على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة إحالة للمحاكمة معاون مباحث بقسم المقطم قسم المقطم

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