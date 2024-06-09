"أيديكم ملطخة بالدماء".. تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين فى لندن تطالب بوقف إطلاق النار

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان "أيديكم ملطخة بالدماء.. تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن تطالب بوقف إطلاق النار".

مستمرون في الضغط حتى تقف الحرب وينتهي القتل

وقال التقرير: "لم ينل منهم التعب ولم يتسلل اليأس إلى قلوبهم بعد انقضاء ثمانية أشهر من عمر الحرب الإسرائيلية في غزة، رجال ونساء، عائلات بكبارها وصغارها محافظون على زخم مسيرات فلسطين ومستمرون في الضغط حتى تقف الحرب وينتهي القتل".

وتابع: "يوم السبت من كل أسبوع بات موعدًا معلومًا لالآف المتظاهرين الرافضين للمقتلة الجارية في غزة، ولمشاركة حكومتهم في أن طلباتهم محددة يجب وقف الحرب، ووقف كل أشكال دعم القتلة ومحاسبة المسئولين".

وقال أحدهم: "أوقفوا هذه الإبادة هذه عملية إبادة مستمرة كل يوم، لقد قتل بالفعل أكثر من 40 ألفًا"، وقالت سيدة أخري: "نحن هنا لنعبر عن رفضنا لتواطئ حكومتنا في الهجوم على فلسطين، كل مسئول حكومي هنا عليه واجب حماية قوانين حقوق الإنسان".