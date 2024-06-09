أستاذ زراعة: الصادرات المصرية تمثل قصة نجاح بكل المقاييس

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الزراعة، إن الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام الأخيرة تمثل قصة نجاح بكل المقاييس، موضحًا أن هذا النجاح تحقق من خلال منظومة متكاملة للتعاون بين أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئات أخرى.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحجر الزراعي يقع في قلب منظومة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويمثل خط الدفاع الأخير عن الصادرات الزراعية.

استصلاح الأراضي والصادرات الزراعية

وأشار أستاذ الزراعة، إلى أن هناك تعاون مع جهات أخرى منها اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، مؤكدا أن كلمة السر في تحقيق الأرقام الكبيرة في الصادرات الزراعية تتمثل في الجودة.