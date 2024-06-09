الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز

وزير الزراعة يوجّه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك

السيد القصير
السيد القصير

وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والألبان؛ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. 
كما وجّه بإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيزها بقوة من الأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الاضاحي، فضلًا عن دعمها بالأختام والمادة السرية، وكافة الأدوات اللازمة، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وكذلك التصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر.

وزير الزراعة يوجّه بتكثيف حملات التفتيش

من ناحيته، قال د. ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة قامت الهيئة بحملات تفتيشية على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، وكذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم بدائرة كل محافظة.

وتتضمن الحملات التفتيشية أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم المصنعة وثلاجات الحفظ بدائرة كل محافظة، ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى هيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد عيد الأضحى المبارك ضبط الأغذية

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