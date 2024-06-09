الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 9-6-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع السؤال على سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 على محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة ليسجل 47.45 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاحد في البنوك المصرية 

يقدم “الدستور” آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاحد الموافق 9 يونيو 2024، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.45 للبيع و47.58 للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 9 يونيو 2024 في البنك الأهلي سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وشهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 9 يونيو استقرارًا في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 9 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليصبح 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر الدولار اليوم السبت 8-6-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

ووفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 9 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.63 جنيه للشراء، و60.78 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو 51.57 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

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