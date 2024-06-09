مركز تحديث الصناعة يشارك في معرض "الأعمال الخضراء" بالأقصر

شارك مركز تحديث الصناعة ممثلًا في إدارة الاقتصاد الأخضر والاستدامة، في معرض "الأعمال الخضراء" "Green Expo" الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" من خلال برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر "IGGE".

وشاركت دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في جلسة نقاشية حول دور شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر، حيث أكدت خلال الجلسة التزام مركز تحديث الصناعة بدعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول الأخضر، وذلك من خلال تقديم مختلف الخدمات الاستشارية والتدريبية وخدمات الدعم الفني للشركات الصناعية لمساعدتها على تبني تقنيات صديقة للبيئة وتحسين كفاءة استخدامها للطاقة.

كما أكدت دعاء سليمة على أوجه التعاون الوثيق بين مركز تحديث الصناعة ومنظمة اليونيدو في مجالات الأعمال الخضراء وكفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبه، عرض طارق فاروق، مدير إدارة الاقتصاد الأخضر والاستدامة بالمركز، الخدمات التي تقدمها الإدارة للشركات الصناعية لدعم تحولها الأخضر، بما في ذلك على سبيل المثال خدمات حساب البصمة الكربونية وخطط الخفض، وتقييم كفاءة الطاقة، وخدمات الطاقة الشمسية وخدمات إعادة التدوير، والمعامل المعتمدة، وغيرها.

كما المركز من خلال مشاركته في المعرض، عرضًا لمختلف خدماته للشركات المستفيدة من البرنامج، كما ناقش مع ممثلي الجهات الشريكة سبل التعاون لتعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي المصري، كما تفقد فريق المركز المشارك بالتعاون مع اليونيدو وشركاء التنمية منطقة البغدادي الصناعية بالأقصر.

ويقام المؤتمر بتمويل من الحكومة السويسرية وبرعاية شركة جيوسايكل، البنك الأهلي المصري، شركة محاصيل مصر، برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصناعية في محافظة الأقصر، تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين، منهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية الصعيد، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وسفارة سويسرا بالقاهرة.

ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتعزيز الميزة التنافسية في مصر للنهوض بالقطاع، بهدف تحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة.

كما سيدعم المعرض الحوار المستدام بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد المعنية والممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، من خلال حضور حصري للعارضين في قاعة التواصل والتشبيك وعقد اجتماعات ثنائية معهم.

ويشارك هذا العام في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة نحو 100 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الاقتصاد الأخضر لعرض وترويج منتجاتها وخدماتها للمستهلكين بما في ذلك المستثمرين، المزارعين والمنشآت الصناعية والمستهلكين الأفراد، ويبرز المعرض المحاور الرئيسية للاقتصاد الأخضر.