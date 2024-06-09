طلاب أدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجغرافيا

أدى طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، اليوم، امتحانهم في مادة الجغرافيا بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في جو يسوده الهدوء والانضباط.

وقالت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إن المتابعة الدورية تتم على لجان الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية، من خلال فرق رصد مهمتها المرور على جميع اللجان بالمنطقة، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وتوفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.

وأضاف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب: كما أن دور لجان المتابعة أيضًا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

وتفقدت اليوم، الدكتورة نوال حسني، لجنتي بنين أبوالعيون وفتيات سيدي بشر، فيما تفقد أيمن جاويش لجنة بنين الإسكندرية.

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