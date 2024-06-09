موقع أذري: زيارة رئيس أذربيجان لمصر نقطة تحول في علاقات البلدين

أكد تقرير أذري، الأحد، أن زيارة رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى مصر أمس ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس لدعم العلاقات والتعاون المتبادل بين باكو والقاهرة، والتي تهدف إلى تغطية تعزيز مجالات التعاون كافة.

مسارات تطور العلاقات بين مصر وأذربيجان

وبحسب تقرير لموقع "azer news" الأذري كان اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين أذربيجان ومصر الذي عقد في عام 2022، شهد مفاوضات مهمة بين البلدين بشأن تطوير التجارة والصناعة والاستثمار المتبادل والتعليم والثقافة والسياحة، كذلك في فبراير من نفس العام، تم تنظيم منتدى أعمال أذري مصري بمشاركة ممثلي الأعمال من البلدين.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع الخامس للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين البلدين كان تأثير كبير في تعزيز التعاون في عدد من المجالات.

وعقب نتائج الاجتماع، تم التوقيع على بروتوكول الاجتماع الخامس للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين أذربيجان ومصر بجانب توقيع العديد من الوثائق.

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 27 مارس 1992، فيما تعمل السفارة المصرية في باكو منذ أبريل 1993، والسفارة الأذرية في القاهرة منذ يناير 1994، كما تزامن عام 1994 أيضًا مع الزيارة التاريخية للرئيس حيدر علييف إلى مصر، والتي كان لها دور مهم في تطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأسس المتينة بين البلدين لعبت دورًا استثنائيًا في تعزيز العلاقات بين مصر وأذربيجان وتطويرها في المجال الشامل اليوم، موضحا أن سياسات الرئيس إلهام علييف عززت من هذه النتائج الأكثر إيجابية فهناك إمكانات كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين باكو والقاهرة.

أهمية زيارة رئيس أذربيجان لمصر

وقال التقرير إنه خلال الزيارة الأخيرة للرئيس إلهام علييف إلى مصر، تمت مناقشة تطوير العلاقات في مجال الطاقة والزراعة والأدوية ومجالات مختلفة من الصناعة والنقل وغيرها من المجالات، موضحا مصر دولة كبيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة، ولديها سوق كبيرة وموقع جغرافي استراتيجي كما تتميز بموقع جيوستراتيجي للغاية مع إمكانية الوصول إلى إفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وتابع التقرير "سبق وزار الرئيس السيسي أذربيجان في يناير 2023 ولهذا السبب، كانت زيارة رئيس أذربيجان إلى مصر نقطة تحول في تطوير العلاقات الثنائية بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من القيم المشتركة التي توحد أذربيجان ومصر. ومن ثم، فإن التعاون الوثيق والدعم المتبادل بين أذربيجان ومصر في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وغيرها من الصيغ الدولية يضيف تآزرًا إلى تلك القيم".

وأوضح الموقع الأذري أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن مساهمات أذربيجان ومصر في تعزيز التضامن الإسلامي لها أهمية خاصة وفي هذا الصدد، تقدم مصر وأذربيجان مساهمة مهمة في تعزيز التضامن الإسلامي في العالم وتنمية الإسلام المعتدل.

وأضاف "ليس من قبيل المصادفة أن يناقش رئيس أذربيجان قضايا التعاون بين البلدين في المجال الديني أثناء وجوده في مصر"، مشيرا إلى أنه خلال الزيارة، التقى الرئيس إلهام علييف بالإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وأشار إلهام علييف إلى أن أذربيجان تستضيف أحداثًا مهمة لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، وبالتالي المساهمة في الحوار بين الأديان، كما دعا الرئيس الأذري الإمام الأكبر لزيارة أذربيجان.

وشدد التقرير على أن اللقاء الودي بين الرئيس إلهام علييف والرئيس عبد الفتاح السيسي هو تجسيد واضح للعلاقات المستمرة والطرق الواعدة بين البلدين.

وتابع التقرير "ستشمل المجالات التي سيتم تطويرها بفضل التعاون المتبادل تطوير البنية التحتية والنفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوية لأن توسيع التعاون في هذه القطاعات في المستقبل القريب ينبئ بتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأكد التقرير أن زيارة رئيس أذربيجان إلى مصر أظهرت أن علاقات أذربيجان بالعالم العربي، الذي يتمتع بجغرافية تاريخية واسعة، تتمتع بمستوى عال ومتقدم.