الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

يتسائل الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة الفيوم، حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

 

حيث أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، بشأن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023م" السادة أولياء الأمور وأبنائنا طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي نحيط علم سيادتكم بأن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية تقوم حاليًا بجميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، ولم يتم الإنتهاء منها حتى الآن

 

لذا الرجاء من سيادتكم متابعة الصفحة الإعلامية لمديرية التربية والتعليم بهذا الشأن، وعدم الإنسياق خلف مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى".

 

 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال يوم الثلاثاء المقبل،  عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة،  حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها باستخدام رقم الجلوس والاسم.

 

حيث يستطيع الطالب الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

 

http://fymedu.online/Index.php

 

يتم الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية، وإدخال الاسم ورقم الجلوس، والضغط على إظهار النتيجة وستظهر فورًا.

 

 

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو الجاري، والتي تستمر حتى يوم 20 يوليو القادم، والتأكد من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد أحمد حسن مدير إدارة العمليات بمديرية أمن الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومديري المديريات المعنية، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإدارات التعليمية، وممثلين عن قطاعات الكهرباء، والمياه، والاتصالات، ومدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، ومدير الإسعاف، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

 

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