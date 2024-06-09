ضبط 3 متهمين بتزوير المحررات الرسمية والشهادات بالجيزة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

3 أشخاص يزورون المحررات الرسمية والشهادات بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية، تكوين 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عدد من الشهادات والمستندات "مزورة" وعدد من التقارير الطبية ممهورة بختم شعار الجمهورية ومنسوبة لجهات حكومية مختلفة، جهاز كمبيوتر بمشتملاته يستخدم في التزوير، و4 هواتف محمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.