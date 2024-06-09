الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة الأسرة بالإسكندرية تنظم فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للأسر

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

 نظمت لجنة الأسرة بالإسكندرية، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للأسر، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية، وذلك برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "احذروا الثعالب الصغيرة".

شارك في فعاليات المؤتمر الأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية، ومسؤول اللجنة، والشماس أشرف حمدي، كما شارك أيضًا أكثر من ثمانين فردًا.

تفاصيل فعاليات المؤتمر

تضمن اليوم الأول من المؤتمر القراءة الربية، وعرض فيلم تسجيلي، والمسابقات المختلفة، وفي اليوم الثاني تم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، ومجموعات العمل.

تضمن المؤتمر أيضًا المحاضرة الرئيسية، التي قدمها الأخ رضا رمسيس، أعقبها السجود أمام القربان المقدس، واختتم اليوم الثاني بفقرة ترفيهية.

القداس الأول من شهر قلب يسوع الأقدس

في سياق آخر، أقيم القداس الأول من شهر قلب يسوع الأقدس، وذلك بكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين.

ترأس صلاة القداس الإلهي الأب جورج سامي، راعي الكنيسة، بمشاركة القمص أنطونيوس سماحة، أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

وألقى الأب جورج عظة الذبيحة الإلهية حول "إكرام قلب يسوع الأقدس وكيفية تلاوة مسبحة قلب يسوع"، كما تضمنت الصلاة أيضًا التطواف بأيقونة القيامة المقدسة.

كذلك، قدم الأب جورج كلمات الشكر، إلى الأب أنطونيوس، الذي لبى دعوة المشاركة في قداس الجمعة الأولى من شهر قلب يسوع الأقدس بالكنيسة.

جدير بالذكر أن القمص أنطونيوس سماحة، يعتبر المؤسس، والراعي الأول لكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين.

 

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