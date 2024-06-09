الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ياسر القاضي رئيسا للاتحاد الأفروآسيوي للاقتصاد

المهندس ياسر القاضي
المهندس ياسر القاضي

اختار المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق رئيسًا للاتحاد الأفروآسيوي للاقتصاد الرقمي والاستثمار وريادة الأعمال.

ويعتبر الاتحاد هو أحد المنظمات المنبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، التي تُعتبر واحدة من أقدم المنظمات التي تُعنى بقضايا التعاون بين دول الجنوب بعضها البعض.

ويهدف الاتحاد إلى تحقيق اقتصاد رقمي متكامل لدول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين دول هذه القارات الثلاث في مجالات الاقتصاد الرقمي والتجار الإلكترونية والتحول الصناعي.

ويهدف الاتحاد إلى جذب وتشجيع الاستثمار البيني بين دول وشعوب القارات الثلاث في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ولاسيما التكنولوجيا والمعرفة بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال الصناعات والخدمات الرقمية والإبداعية.

المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات الاتحاد الأفروآسيوي الاقتصاد الرقمي الاتحاد الأفروآسيوي الاقتصاد الرقمي

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