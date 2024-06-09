الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنشاء مركز تكنولوجي ومحطات صرف صحي وسوق حضري بمركز البداري بأسيوط

مشروعات مركز البداري
مشروعات مركز البداري

ساهمت مبادرة رئاسة الجمهورية حياة كريمة وتطوير الريف المصري، في المساهمة بنهضة العديد من القرى داخل مركز البداري بمحافظة أسيوط لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

مشروعات الخطة الاستثمارية تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري إن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ساهمت في إنشاء مبنى المركز التكنولوجي والذي يجري تنفيذه بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 توفير قواعد البيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء

وأوضح رئيس مركز ومدينة البداري إن المركز تم إنشاؤه بالدور الأرضي بمبنى مكون من 3 طوابق تسهيلًا على المواطنين لتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر، وذلك لتيسير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات فى أسرع وأقل وقت مع تطبيق نظام الشباك الواحد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها فضلًا عن توفير قواعد البيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء، وتقديم الخدمة بشكل أفضل خاصة مع تزويد المركز بالوسائل التكنولوجية الحديثة للتيسير على المواطنين بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار للمواطنين داخل المركز التكنولوجي.

وأضاف محمد حسن الديب، إنه جاري تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية النواميس بمركز البداري والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز البداري بإجمالي 19 قرية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا، والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخدم قريتي "النواميس والنواورة".

وأشار رئيس مركز ومدينة البداري إنه يجري تنفيذ تجميع الصرف الصحي بقري (النواميس - النواورة ـ العتمانية ـ وادى الشيخ)، بتكلفة 107 مليون جنيه لخدمة 7 آلاف نسمة وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بالنواورة بتكلفة إجمالية 59 مليون جنيه.

 تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لقرية الكوم الأحمر

وكشف محمد حسن إنه جاري تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لقرية الكوم الأحمر والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطاقة 600م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز البداري بإجمالي 19 قرية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا بتكلفة 9 مليون جنيه والذي يشمل شبكات وخط طرد بالإضافة إلى وصلات منزلية بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مركز البداري إلى انشاء سوق حضري للخضار، والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري على مساحة 20 ألف متر بتكلفة 95 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي.

WhatsApp Image 2024-06-03 at 3.28.45 PM
WhatsApp Image 2024-06-03 at 3.28.45 PM
WhatsApp Image 2024-06-04 at 3.04.40 PM
WhatsApp Image 2024-06-04 at 3.04.40 PM
WhatsApp Image 2024-06-04 at 3.04.15 PM
WhatsApp Image 2024-06-04 at 3.04.15 PM
WhatsApp Image 2024-06-06 at 11.02.22 AM
WhatsApp Image 2024-06-06 at 11.02.22 AM
WhatsApp Image 2024-06-06 at 11.02.18 AM
WhatsApp Image 2024-06-06 at 11.02.18 AM
WhatsApp Image 2024-06-06 at 11.01.41 AM
WhatsApp Image 2024-06-06 at 11.01.41 AM
WhatsApp Image 2024-06-08 at 11.07.36 AM
WhatsApp Image 2024-06-08 at 11.07.36 AM
WhatsApp Image 2024-06-08 at 11.07.30 AM
WhatsApp Image 2024-06-08 at 11.07.30 AM
WhatsApp Image 2024-06-08 at 11.07.02 AM
WhatsApp Image 2024-06-08 at 11.07.02 AM
مبادرة رئاسة الجمهورية حياة كريمة وتطوير الريف المصري مركز البداري بمحافظة أسيوط محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات الجولة الثانية لمبادرة "حوارنا سلام" لقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية

"تموين أسيوط": توفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى

محافظ أسيوط: تكثيف الأنشطة الصيفية بالمدارس ضمن أنشطة بناء الإنسان

"مياه أسيوط" تنظم ورشة الدعم الفني وبناء القدرات وتبادل المعرفة الخبرات

جامعة أسيوط تُعلن فتح باب التقديم لمسابقة "الشخصية الكرتونية"

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من "مدبولى" بشأن صرف التعويضات للمستحقين فى الوراق

عاجل| فشل وأزمة تأمين.. اعترافات خطيرة لقائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

الحسين عبدالرازق

نحن نثق فى الرئيس

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

تحرير إسرائيل محتجزيها يعقد مسار مفاوضات الهدنة.. محاولات جديدة لوقف حرب غزة

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة