إنشاء مركز تكنولوجي ومحطات صرف صحي وسوق حضري بمركز البداري بأسيوط

ساهمت مبادرة رئاسة الجمهورية حياة كريمة وتطوير الريف المصري، في المساهمة بنهضة العديد من القرى داخل مركز البداري بمحافظة أسيوط لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

مشروعات الخطة الاستثمارية تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري إن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ساهمت في إنشاء مبنى المركز التكنولوجي والذي يجري تنفيذه بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير قواعد البيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء

وأوضح رئيس مركز ومدينة البداري إن المركز تم إنشاؤه بالدور الأرضي بمبنى مكون من 3 طوابق تسهيلًا على المواطنين لتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر، وذلك لتيسير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات فى أسرع وأقل وقت مع تطبيق نظام الشباك الواحد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها فضلًا عن توفير قواعد البيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء، وتقديم الخدمة بشكل أفضل خاصة مع تزويد المركز بالوسائل التكنولوجية الحديثة للتيسير على المواطنين بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار للمواطنين داخل المركز التكنولوجي.

وأضاف محمد حسن الديب، إنه جاري تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية النواميس بمركز البداري والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز البداري بإجمالي 19 قرية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا، والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخدم قريتي "النواميس والنواورة".

وأشار رئيس مركز ومدينة البداري إنه يجري تنفيذ تجميع الصرف الصحي بقري (النواميس - النواورة ـ العتمانية ـ وادى الشيخ)، بتكلفة 107 مليون جنيه لخدمة 7 آلاف نسمة وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بالنواورة بتكلفة إجمالية 59 مليون جنيه.

تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لقرية الكوم الأحمر

وكشف محمد حسن إنه جاري تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لقرية الكوم الأحمر والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطاقة 600م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز البداري بإجمالي 19 قرية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا بتكلفة 9 مليون جنيه والذي يشمل شبكات وخط طرد بالإضافة إلى وصلات منزلية بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مركز البداري إلى انشاء سوق حضري للخضار، والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري على مساحة 20 ألف متر بتكلفة 95 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي.

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