الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشباب والرياضة" بشمال سيناء تستعد لانطلاق مبادرة "صيف شبـابنا"

المبادرة
المبادرة

اجتمع إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، مع مديري الإدارات المركزية، بحضور علاء الجغنة مدير إدارة العريش، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق مبادرة "صيّف شبابنا".

وتطرق الاجتماع إلى تجهيز المكان، ويشارك فرق الجوالة، والكشافة وأندية، والفرق الرياضية، وفرق الفن التعبيري والإنقاذ، والتطوع داخل مراكز الشباب لاستقبال محافظ شمال سيناء، تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي تقدمه مراكز الشباب وتنفيذًا لرؤية وإستراتيجية الوزارة نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

يذكر أن مبادرة "صيف شبـابنا"، منصة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر والتفاعل الاجتماعي وتشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في المجتمع، وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطورهم المهني.

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شمال سيناء العريش فرق الجواله محافظ شمال سيناء صيف شبابنا

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