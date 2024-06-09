توقعات حالة الطقس غدًا ونصائح مهمة للمواطنين

يبحث المواطنون بمحافظات مصر عن موعد انتهاء الموجة الحارة وتفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين 10 يونيو 2024.

وأفادت الأرصاد الجوية، في بيان لها، إنه يسود ليلا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية كما ظهرت الشبورة المائية الخفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

توقعات حالة الطقس غدًا الإثنين

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه وفقًا لنماذج الطقس، فمن المتوقع نشاط الرياح غدا الاثنين، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وخاصة على المناطق المكشوفة.

البحر المتوسط:

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أفاد خبراء الأرصاد الجوية من المتوقع أن تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر:

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

توقعت "الأرصاد" أن حالة الطقس حالة الطقس خلال الأسبوع، تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

قالت الأرصاد إن حالة الطقس اليوم الأحد 9 يونيو وحتى الثلاثاء 11 يونيو، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:4) درجة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

نصائح مهمة للمواطنين

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك عدة نصائح إلى المواطنين:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنها تزيد من الشعور بحرارة الطقس.

2- الإكثار من شرب الماء والمشروبات الباردة.

3- ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، وارتداء غطاء واقي للرأس من الشمس.

4- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال بالسيارات.

5- تجنب الأنشطة الشاقة وخاصة خلال أشد ساعات اليوم حرا.