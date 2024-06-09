ينتظر المعلمين والموظفين العاملين بالجهات الإدارية المختلفة موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2024 خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يونيو لتكون قبل الموعد المعتاد عقب يوم 20 من كل شهر ويتم تبكير صرفه قبل عيد الأضحى الموافق 16 يونيو 2024.

ننشر في التقرير التالي موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2024 بعد الموعد الجديد الذي حددته وزارة المالية لصرف مرتبات المعلمين والعاملين في الدولة بحيث يكون قبل عيد الأضحى 2024 ومع تقفيل السنة المالية المنتهية.

صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2024

بدأ صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2024 من اليوم الاحد 9 يونيو 2024 ويستمر حتى 13 يونيو 2024 من منافذ الصرف المعتادة، وتتاح المرتبات في اماكن صرفها في اي وقت من هذا الموعد للمعلمين والعاملين.

ومع بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2024 تكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية وفق بيان وزارة المالية.

صرف مرتبات العاملين يونيو 2024

صرف مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها 12200 جنيه.

صرف مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية العالية وما يعادلها 10200 جنيه.

صرف مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية المدير العام وما يعادلها 9200 جنيه.

صرف مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية الأولى وما يعادلها 8200 جنيه.

صرف مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 8000 جنيه.

صرف مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه.

صرف مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها 7000 جنيه.

صرف مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها تبلغ 6500 جنيه.

صرف مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها تبلغ 6000 جنيه.

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