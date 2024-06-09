جمهور المتاحف يختار الصور الارشيفية فى التقليد الشهرى للمتاحف مصر

اختار جمهور المتاحف على مستوى المحافظات القطع الأثرية لشهر يونيو وذلك ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحات المتاحف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يأتي ذلك في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، وحضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

وقد وقع اختيار الجمهور على مجموعة من الصور الأرشيفية، والتي تعبر عن أهم المناسبات الخاصة بكل متحف، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للأرشيف والذي يوافق 9 يونيو من كل عام، بالإضافة إلى تسلط الضوء على مجموعة متميزة من الصور الأرشيفية الموجودة ببعض المتاحف وإبراز دورها الهام والفعال في حفظ وحماية ذاكرة الأمة والحضارة المصرية العريقة.

ففى متحف الفن الإسلامي وقع اختيار الجمهور على صورة أرشيفية للعرض المتحفي من قبل عام 1983،وفى متحف المركبات الملكية على صورة أرشيفية للعاملين بالمتحف عندما كان إسطبل للخيول الملكية.

أما فى المتحف القبطي فقد اختار الجمهور صورة لزيارة الملك فؤاد الأول للكنيسة المعلقة والمتحف القبطي في عام 1920،وفى متحف قصر المنيل حاز إعجابهم على وثيقه عقد زواج صاحبه العصمة الأميرة أمينه هانم إلهامي والتي تزوجت من الأمير محمد توفيق ابن الخديوى إسماعيل ابن محمد على باشا بقصر القبة.

واختار الجمهور بمتحف جاير أندرسون صورة أرشيفية لعقد تأجير بيت الكريتلية من الحكومة المصرية،وفى ال المقامة داخل مطار القاهرة الدولى تم اختيار صور أرشيفية لتجهيز افتتاح المتحف،ومجموعة مجموعة الصور الارشيفية لأمناء المتحف والقاعة الداخلية للمتحف أثناء افتتاح المتحف

أما متحف الشرطة القومي فوقع الاختيار على صورة أرشيفية نادرة للحظة إنزال العلم الإنجليزي في سنة 1946، من ساحة متحف الشرطة بالقلعة بناء على معاهدة 1936 والتى كانت تنص على خروج القوات البريطانية من المدن المصرية على مراحل محددة.