مستشار الرئيس الفلسطينى: بايدن وبلينكن شريكان فى مجزرة النصيرات

طالب مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، مجلس الأمن بالتدخل لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إنه على دول العالم إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي.

وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، شريكان في الحرب الإسرائيلية بغزة لا سيما مجزرة النصيرات، مردفًا: "الإدارة الأمريكية تعد الشريك الأساسي والداعم الأول للعدوان الإسرائيلي، والولايات المتحدة تستخدم الفيتو بمجلس الأمن لمنعه اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في غزة".

وأشار إلى أنه على مجلس الأمن القيام بدوره وتنفيذ صلاحياته ووقف المجازر الإسرائيلية.

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