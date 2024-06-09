الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الإشادة الدولية.. تفاصيل تصديق مصر على اتفاقية العمل البحرى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي،

لاقى تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، إشادة كبيرة من منظمة العمل الدولية، حيث أكد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن مصر تهتم كثيرًا بمشاكل عمالها، ولها دور رائد ومحوري في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة في التعامل مع القضية الفلسطينية، وهذا ما يؤكد على امتثالها لمعايير العمل الدولية.

جاء ذلك بعد تقديم حسن شحاتة وزير العمل، خلال مشاركته بفعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، أوراق تصديق مصر على تلك الاتفاقية.

تفاصيل اتفاقية العمل البحري 


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحري 2006، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على الاتفاقية، حيث تم نشرها بالجريدة الرسمية في عددها الصادر 3 أغسطس 2023.

txt

منظمة العمل الدولية تشكر مصر على جهودها بشأن "القضية الفلسطينية"

وتنص الاتفاقية على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، وذلك في مجموعة محاور هي، الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف والاستخدام، وساعات العمل والراحة، والأجور، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة، والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة، وغيرها.
وتضع الاتفاقية إطارًا قانونيًا عامًا لتدعيم حقوق وواجبات البحارة، حيث تتسم بأهمية استراتيجية للعمل بقطاع النقل البحري سواء الوطني، أو الإقليمي، أو الدولي بين الأطراف الثلاثة المعنية "البحارة- ملاك السفن- الحكومات"، وعلى ترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة لأفراد الطاقم وتحسين ظروفهم على متن السفن التي ترفع علمها، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن، والأمن البحري، بالإضافة إلى الإدارة الصحيحة للسفن، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.

txt

وزارة العمل: 945 فرصة عمل من المدرسين والممرضات فى 13 محافظة

اتفاقية العمل البحري مصر منظمة العمل الدولية القضية الفلسطينية حسن شحاتة وزير العمل

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة