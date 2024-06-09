بعد الإشادة الدولية.. تفاصيل تصديق مصر على اتفاقية العمل البحرى

لاقى تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، إشادة كبيرة من منظمة العمل الدولية، حيث أكد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن مصر تهتم كثيرًا بمشاكل عمالها، ولها دور رائد ومحوري في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة في التعامل مع القضية الفلسطينية، وهذا ما يؤكد على امتثالها لمعايير العمل الدولية.

جاء ذلك بعد تقديم حسن شحاتة وزير العمل، خلال مشاركته بفعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، أوراق تصديق مصر على تلك الاتفاقية.

تفاصيل اتفاقية العمل البحري



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحري 2006، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على الاتفاقية، حيث تم نشرها بالجريدة الرسمية في عددها الصادر 3 أغسطس 2023.

وتنص الاتفاقية على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، وذلك في مجموعة محاور هي، الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف والاستخدام، وساعات العمل والراحة، والأجور، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة، والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة، وغيرها.

وتضع الاتفاقية إطارًا قانونيًا عامًا لتدعيم حقوق وواجبات البحارة، حيث تتسم بأهمية استراتيجية للعمل بقطاع النقل البحري سواء الوطني، أو الإقليمي، أو الدولي بين الأطراف الثلاثة المعنية "البحارة- ملاك السفن- الحكومات"، وعلى ترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة لأفراد الطاقم وتحسين ظروفهم على متن السفن التي ترفع علمها، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن، والأمن البحري، بالإضافة إلى الإدارة الصحيحة للسفن، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.