التفاصيل الكاملة لمسابقة "ثقافة القانون.. المواطنة وحقوق الإنسان" لعام 2024

"ثقافة القانون.. والمواطنة وحقوق الإنسان"، مسابقة جديدة أطلقها المجلس الأعلى للثقافة، لعام 2024 تشجيعا لشباب الباحثين وحرصا على اكتشاف وزارة الثقافة لهم لرعايتهم.

تفاصيل مسابقة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان

أعلن المجلس الأعلى للثقافة؛ من خلال لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، عن فتح باب الاشتراك في مسابقة المجلس الأعلى للثقافة للعام 2024 في مجالات: ثقافة القانون – المواطنة – حقوق الإنسان، وتأتي المسابقة ضمن تنفيذ خطة وزارة الثقافة في دعم ورعاية الموهوبين والباحثين الجادين الشباب.

جوائز مسابقة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان:

يمنح الفائزون جوائز مالية على النحو الآتي:

الفائز الأول: 10000 جنيه.

الفائز الثاني: 8000 جنيه.

الفائز الثالث: 5000 جنيه.

يتم تكريم الفائزين الثلاثة بشهادة تقدير من المجلس الأعلى للثقافة.

نشر البحث في مجلة ثقافة قانونية التي تصدرها اللجنة.

كما يتم تسجيل موجزه من جانب الباحث في إحدى حلقات مبادرة “وعي بالقانون” المذاعة عبر قناة يوتيوب وموقع المجلس الأعلى للثقافة.

شروط مسابقة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان:

أن تكون سن الباحث من 20 – 40 سنة

عدد صفحات البحث من 15 –20 صفحة من القطع المتوسط (300 كلمة في الصفحة) وفي حدود 5000 – 6000 كلمة، ويمكن دعمه بإحصاءات أو رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية.

أن يكون البحث على برنامج word وبلغة عربية سليمة، على أن يكون حجم الخط (14)، ونوع الخط Traditional Arabic ومقاس الصفحة A4.

يكتب اسم الباحث على صفحة الغلاف: عنوان البحث، الاسم، الصفة، الكلية، والمشرف على البحث إذا وجد.

أن يلتزم الباحث بعناصر البحث العلمي معتمدًا على الحقائق والتحليلات وليس مجرد السرد الإنشائي مع ذكر المراجع ومؤلفيها بطريقة علمية.

ألا يكون البحث قد سبق أن شارك به المتسابق في أي مسابقة أو تقدم به من قبل.

أن يكون البحث غير منقول أو مقتبسا، وألا يتجاوز نسبة الاقتباس 10%.

أن يتضمن البحث ملخصًا باللغة العربية بما لا يتجاوز 250 كلمة.

أن يكون البحث موثقًا بالمراجع والمصادر وفق أصول البحث العلمي.

أن يحتوي البحث على أصالة علمية، وفكرة مبتكرة، أو تأصيل لأفكار سابقة بشرط الجدة في التناول.

أن يكون العمل المشارك باللغة العربية الفصيحة، مستخدمًا علامات الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي للكتابة، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط تحقيقًا للسلامة اللغوية.

يتم توثيق أي ترجمة من مراجع أجنبية بأي لغة أخرى بشرط الإشارة إلى المرجع الأصلي وليس المنقولة منه تلك الترجمة.

لن ينظر في الأعمال المخالفة لشروط المسابقة وسيتم استبعادها قبل إرسالها إلى لجنة التحكيم دون إبداء أسباب.

شروط إرسال الأبحاث المقدمة لمسابقة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان:

يجرى تسليم البحث المشارك نسخة ورقية من الباحث ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة (CD) يقدمها الباحث إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة (1 ش الجبلاية ساجة دار الأوبرا المصرية) إلى مدير الإدارة مصطفى فاروق.

وعلى المتسابق أن يرفق:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة شخصية.

خطاب بنكي برقم الحساب أو تعهد برغبة الباحث تحويل قيمة الجائزة في حالة فوزه على البريد المصري.

يبدأ تلقي الأعمال اعتبارًا من يوم 10 يونيو وحتى 26 سبتمبر 2024

توقيع إقرار بأن العمل أصلي يخص صاحبه ولم يسبق نشره، وأنه في حال اكتشاف مخالفة أي شرط من شروط المسابقة يحق للجهة المنظمة سحب الجائزة المادية والمعنوية لتكون من حق المتسابق التالي في الترتيب، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ أي إجراءات قانونية تترتب على ذلك.