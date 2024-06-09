النائب عيد حماد: منافع كثيرة وراء زيارة الرئيس الأذربيجانى لمصر

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأذربيجاني خطوة مهمة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة، استنادًا للروابط التاريخية الممتدة بينهما، موضحًا أن المباحثات التي دارت بين الرئيس السيسي مع نظيره الأذربيجاني تعزز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات.

وأضاف النائب عيد حماد، في بيان له، أن زيارة الرئيس الأذربيجاني لمصر تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما، لاسيما فى قطاعات الإنشاءات والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



تعاون اقتصادي وعلمي

وأشار عضو مجلس النواب، عيد حماد، إلى أن: الرئيس السيسي ونظيره الاذربيجاني اتفقا على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، كما تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة لـ"اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية، للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى" فى أقرب وقت.

الملفات الإقليمية حاضرة بقوة

وأوضح النائب عيد حماد أن الملفات الإقليمية حاضرة بقوة في مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الأذربيجاني وفي القلب منها "القضية الفلسطينية"، التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي استعرض الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غـزة والتوصل لوقف إطلاق النار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وهنأه بانتخابه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت مؤخرًا.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد أمس السبت، إن زيارة الرئيس إلهام علييف تعكس اهتمام البلدين بتعزيز علاقتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "المباحثات التي أجريتها مع الرئيس علييف تؤكد تطلعنا لاستمرار العمل معًا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية".