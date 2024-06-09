"إسهامات الأرشيف في الحفاظ على التراث" ندوة بالمتحف المصري.. الثلاثاء

ينظم المتحف المصري بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف، ندوة بعنوان "إسهامات الأرشيف في الحفاظ على التراث"، الثلاثاء المقبل، في العاشرة صباحًا، بقاعة 39 بالمتحف المصري.

ندوة "إسهامات الأرشيف في الحفاظ على التراث" بالمتحف المصري بالقاهرة

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأرشيف الذي يوافق 9 يونيو 2024، ويشارك بالفعالية عددًا من خبراء الآثار ومديري الأرشيف والتوثيق بالمتاحف، ومن أبرزهم: الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف المصري بالقاهرة، الدكتورة شيماء مجدي، مدير إدرة الأرشيف العلمي بقطاع حفظ وتسجيل الآثار.

والدكتورة مروة عبدالرازق، مديرإدارة التسجيل والتوثيق بالمتحف المصري، وشعبان عبد المنعم، مدير مشروعات الترميم بالوحدة الإنتاجية بقطاع مشروعات الطرق الحديثة في تناول وتغليف وتخزين المواد الأرشيفية.

وتعد المواد الأرشيفية ذات أهمية كبيرة للعلماء والباحثين الذين يحاولون تفسير الأحداث التاريخية أو تاريخ القطع المعروضة والمخزنة في المتحف، ويدعم أرشيف المتحف المصري موظفي المتحف عند البحث عن أي ثغرات في سجلات المتحف.

ندوة "اسهامات الأرشيف في الحفاظ على التراث" بالمتحف المصري بالقاهرة

ويضم أرشيف المتحف المصري بالقاهرة من العديد من الوثائق الفريدة، منها ما يقرب من 50000 من المواد المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي بأشكال مختلفة، بما في ذلك السلبيات الزجاجية والأفلام الجيلاتينية والصور الرقمية.

ويشمل أرشيف الصور الفوتوغرافية مجموعة واسعة على سبيل المثال مشاريع الحفائر والمواقع الأثرية في مصر وصور مراحل بناء المتحف المصرى والعرض القديم داخل قاعات المتحف، وما يقرب من 30 رسومات معمارية أصلية للمتحف صممها المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورنيون.

عن المتحف المصري بالقاهرة

ويعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري بالشرق الأوسط يضم أكثر من 170،000 قطعة أثرية كما يحتوي على أكبر مجموعة من الأثار المصرية القديمة بالعالم.

ترجع القطع الأثرية المعروضة بالمتحف إلى عصر ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني والرومانى، بالإضافة إلى قطع أثرية تعود إلى مصر القديمة.