أسماء أوائل الشهادة الإعدادية من الصم والبكم والمكفوفين فى المنوفية

تنشر “الدستور” أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية من ذوي الهمم، الذين حققوا نجاحات باهرة وسط أقرانهم، وذلك بعد إعلان النتيجة رسميا عقب الاعتماد من اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

أوائل الشهادة الإعدادية من الصم والبكم فى المنوفية

وحصلت ندا شبل عبدالغني مدرسة أمل شبين الكوم على 328.5 درجة محققة المركز الأول.

الثاني هاجر محمد عبدالفتاح - أمل أشمون 328 درجة.

الثالث يوسف محمد عبدالمقصود - أمل شبين الكوم 327.5.

الرابع سارة أشرف عبدالعزيز - أمل شبين الكوم 326.

الخامس كريم كمال علي حجازي أمل أشمون 326.

السادس رحمة ممتاز عبدالرءوف أمل أشمون 325.5.

السابع مصطفى إبراهيم نصر، أمل أشمون 315.

الثامن مروة أحمد مصطفي أمل السادات 315.

التاسع محمد فتحي محمد أحمد - أمل أشمون 313.5.

العاشر مصطفى محمد فهمي - أمل شبين 313.5.

أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية من المكفوفين

حصل على المركز الأول يوسف حاتم حسن مراد 251.

الثاني زياد عماد فتحي الشرقاوي 243.

الثالث عبدالرحمن خالد عبدالغني 241.5.

الرابع أسيل حسام الدين محمود 224.5.

الخامس مريم محمد حسين حشاد 212.

وكان قد اعتمد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية المحافظ، نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2024 بنسبة نجاح 78.57%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.22% وتقدم للامتحان 3958 طالبا وحضر 3950 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2024 بنسبة نجاح 72.73% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالبا، فيما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 100% حيث بلغ عدد المتقدمين 131 طالبا.