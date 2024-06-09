الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية من الصم والبكم والمكفوفين فى المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تنشر “الدستور” أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية من ذوي الهمم، الذين حققوا نجاحات باهرة وسط أقرانهم، وذلك بعد إعلان النتيجة رسميا عقب الاعتماد من اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

أوائل الشهادة الإعدادية من الصم والبكم فى المنوفية

وحصلت ندا شبل عبدالغني مدرسة أمل شبين الكوم على 328.5 درجة محققة المركز الأول. 

الثاني هاجر محمد عبدالفتاح -  أمل أشمون 328 درجة.

الثالث يوسف محمد عبدالمقصود  - أمل شبين الكوم 327.5.

الرابع سارة أشرف عبدالعزيز - أمل شبين الكوم  326.

الخامس كريم كمال علي حجازي أمل أشمون 326.

السادس رحمة ممتاز عبدالرءوف أمل أشمون 325.5.

السابع مصطفى إبراهيم نصر، أمل أشمون 315.

الثامن مروة أحمد مصطفي أمل السادات 315.

التاسع محمد فتحي محمد أحمد - أمل أشمون  313.5.

العاشر مصطفى محمد فهمي - أمل شبين 313.5.

أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية من المكفوفين

حصل على المركز الأول يوسف حاتم حسن مراد 251. 

الثاني زياد عماد فتحي الشرقاوي 243.

الثالث عبدالرحمن خالد عبدالغني 241.5.

الرابع أسيل حسام الدين محمود 224.5.

الخامس مريم محمد حسين حشاد  212.

وكان قد اعتمد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية المحافظ، نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2024 بنسبة نجاح 78.57%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.22% وتقدم للامتحان 3958 طالبا وحضر 3950 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2024  بنسبة نجاح 72.73% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالبا، فيما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 100% حيث بلغ عدد المتقدمين 131 طالبا.

اوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2024 اوائل الشهادة الإعدادية من ذوي الهمم اوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية مكفوفين اوائل الشهادة الإعدادية ذوي الهمم وصم وبكم محافظة المنوفية

مواد متعلقة

6 أولاد و4 بنات.. أسماء أوائل المنوفية في الشهادة الإعدادية

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.62%

محافظ المنوفية: استعدادات مكثفة قبيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة