سيامات جديدة في الكنيسة الكاثوليكية بنهاية فترة الخماسين المقدسة

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الكهنوتية للشماس ألفي عطية، باسم الأب ألفي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأسرة الأب المرتسم، كما ألقى راعي الإيبارشية عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "رسالة الكاهن".

وايضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة، بالزيتون.

شارك في الصلاة القمص أوغسطينوس موريس، راعي الكنيسة، حيث قدم المحتفى بهم بعض التقدمات الخاصة في بداية القداس، كما ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أخذ ما لنا وأعطانا ما له".

وأجرى الأنبا باخوم حوارًا مفتوحًا مع أبناء وبنات المناولة الأولى حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على ممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، وحضور القداس الإلهي، مختتمًا الصلاة بتوزيع الشهادات التذكارية عليهم.

وايضا استقبلت كنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، أعضاء المجلس الأعلى لجنود مريم وعنهم: الأخت سوزان، والأخ عبد الناصر.

حضر اللقاء القمص أنطونيوس ذكري، راعي الكنيسة، والأب أمجد عزت، الراعي المساعد، وذلك خلال اليوم الروحي، المنعقد بالكنيسة، الذي بدأ بالقداس الإلهي، ثم وتوالى البرنامج الروحي.

تضمن اليوم تأسيس، واعتماد فرقة سلطانة السماء والأرض، ومقرها مبنى خدمات الراعي الصالح، بمنطقة الشيخ هارون.

وفي سياق متصل، تم تعيين الأخ ظريف كمال، رئيس فرقة سلطانة السلام، والأخت تريزا مجلع، أمينة صندوق، وبمشاركة فرقة سيدة الانتقال، بكنيسة السيدة العذراء، بكوم امبو.

وأشاد الأب أمجد عزت، المرشد الروحي لفرق الليجو ماريا، بأسوان الدور العظيم، الذي يقوم به الإخوة الأعضاء بالكنيسة.