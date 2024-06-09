خارجية النواب تكشف أهمية زيارة رئيس أذربيجان إلى مصر ولقائه الرئيس السيسى

أشادت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بلقاء الرئيس السيسي مع رئيس أذربيجان إلهام علييف في قصر الاتحادية، مؤكدة أن زيارة رئيس أذربيجان لمصر تأتي في توقيت مهم للغاية.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن العلاقات بين مصر وأذربيجان شهدت تطورًا ملحوظًا في عهد الرئيس السيسي، خاصة بعد الزيارة التاريخية لرئيس أذربيجان العام الماضي، مؤكدة أن هذه الزيارة كانت بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والعديد من المجالات المختلفة والمتنوعة.

تطوير في العلاقات

وأوضحت أن العلاقات بين البلدين شهدت طفرة واضحة، دون أدنى شك، نتيجة التواصل المستمر بين القيادة السياسية في كلا الدولتين لتطوير هذه العلاقات، مشيرة إلى أن زيارة رئيس أذربيجان تعكس انفتاح مصر على جميع الدول في إطار سياسة دبلوماسية التنمية التي تتبناها في عهد الرئيس السيسي، والتي تسعى من خلالها لتوظيف السياسة الخارجية لبناء شراكات اقتصادية متنوعة.

تواصل مستمر على مستوى رؤساء

واختتمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار: "إن العلاقات بين البلدين تاريخية وحظيت بدفعة كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، حيث زار أذربيجان في يناير من العام الماضي، ومنذ تلك الزيارة، هناك تواصل مستمر على مستوى رؤساء مجلسي الوزراء والوزراء ورجال الأعمال".

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، إلهام علييف رئيس أذربيجان بقصر الاتحادية، حيث أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقي السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان، كما استعرض الرئيسان حرس الشرف.

وتهدف إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وبتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلًا عن الدفع قدمًا نحو تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وتجمع كل من مصر وأذربيجان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية قوية، بدأت مع اعتراف القاهرة باستقلال أذربيجان فى ديسمبر 1991 وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسى عام 1992.