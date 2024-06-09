الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024-2025

نتيجة تقديم رياض
نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية محور اهتمام الملايين من أولياء أمور الأطفال في سن الالتحاق بمرحلة kg1  في المدارس التجريبية في كافة محافظات الجمهورية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تلقي طلبات الالتحاق بالمدارس الحكومية والتجريبية في شهر يونيو الجاري.

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024-2025

يمكن معرفة نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من خلال الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتلقي طلبات الالتحاق بالمدارس من خلال هذا الرابط (من هنا)  حيث يتم الإعلان عن نتائج القبول في المدارس التجربيبة للعام الدراسي المقبل 2024-2025 من خلال نفس موقع التقديم.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتحت باب تلقي طلبات الالتحاق بالمدارس الحكومية والتجربيبية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 خلال الفترة من يوم 1 يونيو وحتى يوم 30 يونيو 2024 لمدة شهر كامل وفق للشروط التي تم إعلانها للتقديم من حيث السن والمربع السكني.

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إعلان نتيجة التقديم في kg1 في المدارس التجربيبة 

يتم الإعلان عن نتيجة التقديم في kg1 في المدارس التجربيبة على مراحل تبدأ المرحلى الأولى يوم 15 أغسطس 2024 حيث يتم إلحاق الطلاب الأكبر سنا في المدارس التي نخدم مربعة السكني وفقا لبطاقة ولي أمره ثم المرحلة الثانية والتي تكون في منتصف شهر سبتمبر 2024 ثم المرحلة الثالثة في منتصف شهر نوفمبر 2024.

ويتم عقد مقابلات شخصية للأطفال المقبولين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في المدرسة لاختيار الفصل الذي سيتم الالتحاق به وتقديم الأوراق وبذلك يعد قبول نهائي عقب سداد المصروفات الدراسية للعام المقبل وفقا إعلان الوزارة.

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شروط التقديم في المدارس الحكومية بمرحلة رياض الأطفال 2024-2025

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