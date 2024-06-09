برلمانية مستقبل وطن: ننتظر حكومة جديدة بقدر تطلعات الشعب المصري وتوجيهات الرئيس

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أعباء كثيرة في العديد من الملفات، والتي يأتي على رأسها تلك التي وجه بها الرئيس السيسي خلال إعلانه عن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح "خليل"، أن من الملفات الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف التي وجه بها الرئيس السيسي على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الفترة المقبلة تشهد العديد من التحديات، والتي على رأسها سبل تعزيز التنمية الاقتصاية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المصريين، في ظل الموجات التضخمية الراهنة والصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري على مدار الشهور الأخيرة.

وأوضح النائب أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون على قدر التحديات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، كما يجب أن تكون على قدر تطلعات الشعب المصري وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات، على أن تعمل الحكومة القادمة على ملفات حماية الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها العالم، وكذلك الاهتمام بملف بناء الإنسان المصري سواء في مجال التعليم والصحة.