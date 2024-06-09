الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مايا مرسي: إنشاء متحف المرأة المصرية داخل متحف الحضارة

مايا مرسي
مايا مرسي

كشفت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، عن إنشاء متحف المرأة المصرية داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط على مساحة 3000 متر، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية مارس 2024.

جاء ذلك خلال رئاستها الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور عضواته وأعضائه، لمناقشة جهود وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وخطته المستقبلية.

وقالت رئيسة المجلس: "إنه يتم حاليًا العمل على تخصيص مقر لبيع منتجات معرض "المصرية" بالمتحف المصري الكبير، والخاصة بالسيدات اللاتي يتم تدريبهن في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية".

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تكريم مايا مرسى بجائزة الإنجاز المؤسسى فى "قمة مصر للأفضل"

مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي 

وأشارت إلى أن المجلس بصدد إنشاء وحدة لمساندة السيدات عند تسجيل العلامات التجارية الخاصة بهن، بالإضافة إلى توسع المجلس في تكوين مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي بكل محافظات الجمهورية وتعزيز الشمول المالي للمرأة.

مايا مرسي متحف الحضارة متحف المرأة المصرية الدكتورة مايا مرسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقراض الرقمي

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