مايا مرسي: إنشاء متحف المرأة المصرية داخل متحف الحضارة

كشفت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، عن إنشاء متحف المرأة المصرية داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط على مساحة 3000 متر، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية مارس 2024.

جاء ذلك خلال رئاستها الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور عضواته وأعضائه، لمناقشة جهود وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وخطته المستقبلية.

وقالت رئيسة المجلس: "إنه يتم حاليًا العمل على تخصيص مقر لبيع منتجات معرض "المصرية" بالمتحف المصري الكبير، والخاصة بالسيدات اللاتي يتم تدريبهن في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية".

مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي

وأشارت إلى أن المجلس بصدد إنشاء وحدة لمساندة السيدات عند تسجيل العلامات التجارية الخاصة بهن، بالإضافة إلى توسع المجلس في تكوين مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي بكل محافظات الجمهورية وتعزيز الشمول المالي للمرأة.