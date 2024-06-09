الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انكسار الموجة الحارّة بالإسكندرية ورفع الرايات الصفراء والحمراء على الشواطئ

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارَّة التي تعرضت لها المدينة خلال الأيام الماضية، حيث سجَّلت عروس المتوسط درجة حرارة 30 درجة مئوية، فضلًا عن نشاط في حركة الرياح.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إلى أن درجات الحرارة اليوم معتدلة على الشواطئ، حيث رفعت شواطئ القطاع الشرقي الراية الصفراء ماعدا شواطئ سيدي بشر رفعت الراية الخضراء، بينما شواطئ القطاع الغربي والعجمي رفعت الراية الحمراء.

وأوضحت أن شواطئ الإسكندرية تفتح أبوابها لاستقبال المصطافين، حيث وفَّرت مصايف الإسكندرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن الشواطئ بالمحافظة تضم أماكنها وأسماءها وأسعارها والخدمات المجانية التي تقدم على كل شواطئ المدينة.

محافظة الاسكندرية الموجة الحارة شواطئ الإسكندرية مصايف الإسكندرية الراية الحمراء عروس المتوسط

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