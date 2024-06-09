"دوار بحر" و"الثأر ورحلة العذاب" عروض ثاني أيام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

يواصل المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، فعاليات دورته السادسة والأربعين، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من 8 إلى 29 يونيو الحالي.

العرض المسرحي دوار بحر

العرض المسرحي “دوار بحر”

وضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، يشهد قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي "دوار بحر" لفرقة عين حلوان، تأليف محمد علي إبراهيم، إخراج محمد مصطفى، والعرض يناقش عدة قضايا مجتمعية كانتشار الثأر والصراع على السلطة، بإحدى قرى صعيد مصر خلال فترة الستينيات.

العرض المسرحي “الثأر ورحلة العذاب”

وعلى مسرح السامر بالعجوزة، وفي إطار عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، يقام العرض المسرحي "الثأر ورحلة العذاب" تأليف أبو العلا السلاموني، إخراج محمد عبدالمحسن، وذلك في الثامنة مساءً.

العرض المسرحي "الثأر ورحلة العذاب"

تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول فتاة تمتلك قدرات خارقة وتعيش وسط إحدى القبائل، ويسعى بعض سكان هذه القبيلة لاستخدام قدراتها الخاصة في تحقيق مطامعهم الشخصية، حتى تظهر إحدى الأرواح لمساعدتها في الهروب من القبيلة مقابل شرط غريب.



العروض تقدم بحضور لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان.



المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية تقيمه الإدارة العامة للمسرح، ويشارك به 26 عرضًا مسرحيًا تقدم بالمجان للجمهور، حتى نهاية يونيو الحالي.



وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت أمس السبت، الدورة السادسة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، والدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، في حدث متزامن وليلة استثنائية لدعم الحركة المسرحية المصرية.



وانطلقت فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية بمسرح السامر بالعجوزة، وتستمر حتى 29 يونيو، وتم افتتاح المهرجان بالعرض المسرحي "جميلة" لفرقة بورسعيد، ويُشارك في المهرجان 26 عرضًا مسرحيًا مُختارًا من بين 116 عرضًا، تُقدم جميعها مجانًا للجمهور.



ولدعم حركة المسرح، تقام حاليًا الدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي بمركز الهناجر للفنون الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.