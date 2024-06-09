اعرف نتيجتك | مجموع درجات الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024

بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 يبحث الطلبة والطالبات عن مجموع درجات الصف الثالث الاعدادي الازهري.

اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم السبت؛ نتيجة الشهادة الإعدادية ‏الازهرية 2024 الترم الثاني، زبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين امتحانات الشهادة الإعدادية (177656) طالبا وطالبة، حضر منهم (173448)، وبلغ إجمالي الناجحين (1333333) بنسبة 67.78%، ومن لهم دور ثان (44321).

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استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 الترم الثاني

1. الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية:

يمكنك الوصول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية .

2. اختيار "خدمات الازهر الشريف ":

عند الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية، ستجد قائمة بجميع الخدمات المتاحة.

اختر "خدمات الطلاب" من القائمة.

3. اختيار "نتائج الامتحانات":

من قائمة "خدمات الطلاب"، اختر "نتائج الامتحانات".

4. تحديد نوع الامتحان:

ستظهر لك قائمة بأنواع الامتحانات المتاحة.

اختر "الشهادة الإعدادية الأزهرية" من القائمة.

5. إدخال بيانات الطالب:

ستحتاج إلى إدخال البيانات التالية:

رقم الجلوس.

اسم الطالب.

المنطقة التعليمية.

الفصل الدراسي.

6. الضغط على "استعلام":

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر "استعلام".

7. عرض النتيجة:

ستظهر لك نتيجة الطالب على الشاشة.

يمكنك طباعة النتيجة أو حفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024

جاء مجموع درجات الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024 على النحو التالي:

510 درجة مقسمة إلى 255 درجة للترم الأول و255 درجة إلى الترم الثاني.

وجاء توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 على النحو التالي:

مادة أصول الدين والتي تضم كافة هذه الأقسام (تفسير وحديث وتوحيد وسيرة) 50 درجة.

مادة اللغة العربية والتي تحتوي على الأقسام (المطالعة والنصوص والإنشاء ونحوال صرف) 50 درجة.

مادة الرياضيات بقسمي الجبر والهندسة 30 درجة.

مادة الفقه 25 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 10 درجات.

مادة القرآن الكريم 20 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 20 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

مواد لا تضاف للمجموع.

مادة التربية الفنية 10 درجات.

مادة الحاسب الألي 20 درجة

المستوى الرفيع 25 درجة