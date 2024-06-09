موعد بدء ذبح الاضحية في العيد الكبير 2024

يزداد البحث عن موعد بدء ذبح الاضحية في العيد مع تبقي أيام قليلة على موعد عيد الاضحى 2024 واستعداد المسلمين على تقديم الأضاحي هذا العام.

ننشر في التقرير التالي موعد ذبح الاضحية في العيد واخر موعد لذبح الأضحية والسسن المتبعة عن ذبح الاضحية.

بدء ذبح الاضحية في العيد

وفق أقوال العلماء والفقهاء فإن موعد بدء ذبح الاضحية يبدأ من يوم العيد وهو يوم النحر والموافق العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي عشر، ثم اليوم الثاني عشر، ثم اليوم الثالث عشر.

أي أن بدء ذبح الأضحية يبدأ من يوم العيد ثم ثلاثة أيام بعده وهي الأيام المعروفة بأيام التشريق وأيام النحر.

ويبدأ ذبح الاضحية عقب صلاة العيد مباشرة ويستمر حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وجاء قول الإمام الشافعي : فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له

ذبح الاضحية في العيد

وفي حديث روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ :( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء )

وجاء في توزيع الاضحية بعد ذبحها خلال أيام التشريق وفق السنة للمضحين أن يأكلوا ويطعموا ويتصدقوا من هذه الذبيحة يأكلوا منها ما تيسر ويتصدقوا بما يتسر ويطعمون ويهدون ما تيسر.

وإن كان من الأفضل أن تكون أثلاثًا: ثلث يأكلونه، وثلث يهدونه إلى أقاربهم وأصدقائهم وثلث للفقراء، وإن أكلوا الأكثر وتصدقوا بالقليل فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله.

وروي أن الرسول ﷺ أمرهم أن يأكلوا ويطعموا، والله يقول: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وهو ما جاء في سورة الحج:28.

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