هيئة الاستثمار تستضيف الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الخاص بالوحدة الدائمة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحسام عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة.

وتشكل المجلس بالكامل من ممثلي القطاع الخاص من الشركات الناشئة والمؤثرين في بيئة ريادة الأعمال في مصر، برئاسة الدكتور محمد فهمي، المؤسس المشارك لمجموعة لوجيك للاستشارات الإدارية، وعضوية كلٍ من سمير العلايلي، رئيس مجلس إدارة جمعية ملائكة الأعمال، ورئيس مجموعة إنفيستا كابيتال للاستثمارات المالية، وأحمد طارق، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز، وهاني السنباطي، الشريك الإداري لشركة سواري فنتشرز، والشريك المؤسس لمسرعة أعمال Flat6labs، وحنان عبدالمجيد، المؤسس والشريك التنفيذي لشركة كاميليزر تكنولوجي، وعمر المتولي، الرئيس التنفيذي لشركة سيجما فيت، وأحمد الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة أفيروز فنتشرز، وعبدالحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رايز أب، ومحمد عزت، مؤسس شركة بوسطة، وعمرو العبد، الرئيس التنفيذي لشركة إنديفور مصر، ومحمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، ولؤي الشواربي، رئيس مكتب الشواربي للمحاماة، وهيثم أبوالنصر، عضو مجلس إدارة شركة M Strategy Global، وزياد وفيق، مؤسس شركة Project 2043.

كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد افتتحت مقر وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة الشهر الماضي، بغرض التواصل مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، كما تم الإعلان عن تشكيل مجلس استشاري تطوعي، مُمثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، يعمل على معاونة الوحدة في اقتراح السياسات والقوانين واللوائح الداعمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.

وأعلن الدكتور محمد فهمي عن أن خطة عمل المجلس ستكون جاهزة خلال الفترة القليلة القادمة، وستتضمن التوصيات المرتبطة بتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، وربط أنشطة ريادة الأعمال باستراتيجية التنمية "رؤية مصر ٢٠٣٠".

من جهته، قال حسام هيبة إن الهيئة ستتعاون مع المجلس الاستشاري فيما يخص نشر ثقافة ريادة الأعمال في الجهاز الحكومي، والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم التيسيرات اللازمة لدعم أنشطة القطاع، ودعم الشراكات مع الدول المتقدمة في دعم الشركات الناشئة، كما ستقوم الهيئة بتخصيص مقرين جديدين لوحدة دعم ريادة الأعمال بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، على أن يتم إنشاء مقرات للوحدة في كل المناطق الحرة العامة التابعة للهيئة في القريب العاجل.