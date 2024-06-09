أبرز استعدادات "تعليم كفر الشيخ" لعقد امتحانات الثانوية العامة

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات الثانوية العامة، بغرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية الـ13، تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة واستعدادها التام لأي طوارئ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.





وعقد محمد عبدالله، وكيل الوزارة، اجتماعًا بحضور رؤساء اللجان ومديري الإدارات التعليمية بالمسرح المدرسي، والدكتور علاء جودة وكيل المديرية، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وطارق فودة، وكيل كنترول قطاع الاسكندرية.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل الوزارة، أنه بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد هذا الاجتماع لمناقشة والتنبيه على التعليمات الخاصة برؤساء اللجان.



ضوابط امتحانات الثانوية العامة

وأكد عبدالله، أنه يتم بدء دخول الطلاب من الساعة 8.25 صباحا بعد التفتيش على البوابة، وعدم تفتيش الطالب داخل اللجنة والمرور بالعصا الإلكترونيهة، وتفتيش الطالب في حالة صدور إنذار من العصا الالكترونية، وضرورة التحقق والتأكد من شخصية جميع المتواجدين باللجنة، والإعلان في مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد الهامة منه، وتقع المسؤولية على (رئيس اللجنة - المراقب - الملاحظ) في حالة تسريب الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد بعدم دخول أي هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داخل اللجان، مع وضع آلية لجمع هذه الأشياء بعناية، والتأكد من عدم دخول أي كتب أو ملازم، والإلتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات.





وأكد محمد عبدالله، حرصه على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات والإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الامتحانية، موجهًا بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، مؤكدًا أنه جرى توفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات وضيوف المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم عمل البروتوكولات مع مديرية الأمن ومديرية الصحة، والكهرباء، لتوفير الخدمات.