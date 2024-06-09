الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز استعدادات "تعليم كفر الشيخ" لعقد امتحانات الثانوية العامة

تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات الثانوية العامة، بغرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية الـ13، تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة واستعدادها التام لأي طوارئ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.



وعقد محمد عبدالله، وكيل الوزارة، اجتماعًا بحضور رؤساء اللجان ومديري الإدارات التعليمية بالمسرح المدرسي، والدكتور علاء جودة وكيل المديرية، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وطارق فودة، وكيل كنترول قطاع الاسكندرية.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل الوزارة، أنه بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد هذا الاجتماع لمناقشة والتنبيه على التعليمات الخاصة برؤساء اللجان.
 

ضوابط امتحانات الثانوية العامة

وأكد عبدالله، أنه يتم بدء دخول الطلاب من الساعة 8.25 صباحا بعد التفتيش على البوابة، وعدم تفتيش الطالب داخل اللجنة والمرور بالعصا الإلكترونيهة، وتفتيش الطالب في حالة صدور إنذار من العصا الالكترونية، وضرورة التحقق والتأكد من شخصية جميع المتواجدين باللجنة، والإعلان في مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد الهامة منه، وتقع المسؤولية على (رئيس اللجنة - المراقب - الملاحظ) في حالة تسريب الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد بعدم دخول أي هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داخل اللجان، مع وضع آلية لجمع هذه الأشياء بعناية، والتأكد من عدم دخول أي كتب أو ملازم، والإلتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات.
 

txt

على 12 فدانا.. تفاصيل إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة في كفر الشيخ


وأكد محمد عبدالله، حرصه على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات والإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الامتحانية، موجهًا بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، مؤكدًا أنه جرى توفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات وضيوف المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم عمل البروتوكولات مع مديرية الأمن ومديرية الصحة، والكهرباء، لتوفير الخدمات.

تعليم كفرالشيخ الثانوية العامة امتحانات الثانوية طلاب كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ (صور)

تعرف على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

على 12 فدانا.. تفاصيل إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة في كفر الشيخ

تعرف على 13 موقعا لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

مواعيد وتفاصيل بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

إعلان نتيجة مسابقة الإلقاء لطلاب المدارس فى كفر الشيخ

6 طالبات في المركز الأول.. وكيل "تعليم كفر الشيخ" يُكرم أوائل الشهادة الإعدادية

تفاصيل إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالحامول في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة