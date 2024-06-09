حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 9 يونيو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

يسود اليوم الأحد طقس حار على شمال البلاد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلًا على أغلب الانحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود نشاط على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأحد 9 يونيو

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأحد 9 يونيو، وحذرت من استمرار الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

أوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن الطقس يشهد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، على أغلب الأنحاء يومي الأحد والإثنين.

كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

وحذرت أنه اعتبارا من الثلاثاء يشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

توقعت "الأرصاد" أن حالة الطقس حالة الطقس خلال الأسبوع، تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

قالت الأرصاد إن حالة الطقس اليوم الأحد 9 يونيو وحتى الثلاثاء 11 يونيو، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:4) درجة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع



تواصل الموجة الحارة ضرب محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، ارتفاعا جديدا طفيفا في درجات الحرارة، لتسود أجواء مرتفعة حارة، مع نشاط ملحوظ للرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم، طقس مرتفع الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع نشاط ملحوظ للرياح.