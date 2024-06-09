الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 9 يونيو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

يسود اليوم الأحد طقس حار على شمال البلاد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلًا على أغلب الانحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود نشاط على أغلب الانحاء على فترات متقطعة. 

txt

حالة الطقس اليوم الأحد 9 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 9 يونيو

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأحد 9 يونيو، وحذرت من استمرار الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

أوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن الطقس يشهد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، على أغلب الأنحاء يومي الأحد والإثنين.

كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

وحذرت أنه اعتبارا من الثلاثاء يشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

توقعت "الأرصاد" أن حالة الطقس حالة الطقس خلال الأسبوع، تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

قالت الأرصاد إن حالة الطقس اليوم الأحد 9 يونيو وحتى الثلاثاء 11 يونيو، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:4) درجة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع
 

تواصل الموجة الحارة ضرب محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، ارتفاعا جديدا طفيفا في درجات الحرارة، لتسود أجواء مرتفعة حارة، مع نشاط ملحوظ للرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم، طقس مرتفع الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع نشاط ملحوظ للرياح.

حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاحد الطقس الأرصاد الطقس شديد الحرارة

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|آخر تطورات تصعيد الاحتلال الإسرائيلى.. وأول تعليق من صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب

في المنزل.. تمرينات يوجا للوجه لبشرة ناعمة وخالية من التجاعيد

خبير تربوي يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة لضمان نجاح الامتحان

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد وتحذيرات الأرصاد من طقس اليوم

موعد وقفة عرفات 1445 وأبرز الأدعية المستجابة

حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

مكونات طبيعية تُحسّن من صحة بشرتك الحساسة.. وداعًا للتهيج

فى اليوم العالمى لـ أورام الدماغ.. أبرز أعراضه

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة