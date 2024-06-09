الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد عرض "الوصفة السحرية" على شاشة dmc

مسلسل الوصفة السحرية
مسلسل الوصفة السحرية

زاد البحث بين الجمهور خلال الساعات الماضية عن مسلسل "الوصفة السحرية" الذي انطلق عرضه أمس السبت، على شاشة dmc. 

وتصدر مسلسل "الوصفة السحرية" قائمة الأكثر بحثًا وبدأ الكثيرون في البحث عن تفاصيل العمل ومواعيد عرضه. 

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز أحداث مسلسل الوصفة السحرية ومواعيد عرضه. 

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل الوصفة السحرية 

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الوصفة السحرية والتي جاءت بعنوان "حلاوة البدايات"، العديد من الأحداث، حيث سلطت الضوء على فترة الزواج الأولى لأكثر من ثنائي، والمشاكل التي تواجههم، سواء بسبب اختلافهم أو تدخل الأهل.


كما شهدت الحلقة تسليط الضوء على علاقة دينا (شيري عادل) بزوجها مالك (عمر الشناوي)، ومحاولتها فهم شخصية زوجها، خاصة في فترة زواجهما الأولى، ولتنتهي الحلقة بطلب "دينا" الطلاق من "مالك" بسبب تفكيرها في عدم تركيزه في التفاصيل التي تخصها.
 

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية على شاشة dmc 

يعرض مسلسل الوصفة السحرية عبر شاشتي. Dmc وdmc drama بشكل حصري  من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا

ويذاع العمل في الثامنة مساءً، أما الإعادة الأولى للمسلسل فستكون الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا. 

مواعيد عرض الوصفة السحرية على dmc drama 

بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء والإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء.

ويعرض المسلسل بالتزامن مع عرضه على منصة watch it. 

أبطال مسلسل الوصفة السحرية 
مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح مكون من 45 حلقة، وتنطلق أولى حلقاته ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.
 

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف وزمي سعيد، وإخراج خيرى سالم

قصة مسلسل الوصفة السحرية 
مسلسل "الوصفة السحرية" يدور في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لانها تكتشف أن ث ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

الوصفة السحرية مسلسل الوصفة السحرية مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية موعد عرض مسلسل الوصفة السحرية على شاشة dmc الوصفة السحرية شيري عادل

مواد متعلقة

"جمعية الفيلم" يقيم تأبينًا لـ صلاح السعدني وعصام الشماع ونادر عدلي.. اليوم

"السرب" فى الصدارة و"تانى تانى" الأخير.. قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر أمس

مواعيد عرض دواعي السفر وأم الدنيا والوصفة السحرية على watch it

لدعمها فلسطين.. قصواء الخلالى تتصدر الترند بعد هجوم الإعلام الغربى عليها

الليلة.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "الوصفة السحرية" على شاشة dmc

كريم عبدالعزيز يروج لـ"ولاد رزق 3" قبل عرضه

"أم الدنيا " يدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it

أحمد حاتم مريض نفسى فى "دواعى السفر"

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة