مواعيد عرض "الوصفة السحرية" على شاشة dmc

زاد البحث بين الجمهور خلال الساعات الماضية عن مسلسل "الوصفة السحرية" الذي انطلق عرضه أمس السبت، على شاشة dmc.

وتصدر مسلسل "الوصفة السحرية" قائمة الأكثر بحثًا وبدأ الكثيرون في البحث عن تفاصيل العمل ومواعيد عرضه.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز أحداث مسلسل الوصفة السحرية ومواعيد عرضه.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل الوصفة السحرية

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الوصفة السحرية والتي جاءت بعنوان "حلاوة البدايات"، العديد من الأحداث، حيث سلطت الضوء على فترة الزواج الأولى لأكثر من ثنائي، والمشاكل التي تواجههم، سواء بسبب اختلافهم أو تدخل الأهل.



كما شهدت الحلقة تسليط الضوء على علاقة دينا (شيري عادل) بزوجها مالك (عمر الشناوي)، ومحاولتها فهم شخصية زوجها، خاصة في فترة زواجهما الأولى، ولتنتهي الحلقة بطلب "دينا" الطلاق من "مالك" بسبب تفكيرها في عدم تركيزه في التفاصيل التي تخصها.



مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية على شاشة dmc

يعرض مسلسل الوصفة السحرية عبر شاشتي. Dmc وdmc drama بشكل حصري من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا

ويذاع العمل في الثامنة مساءً، أما الإعادة الأولى للمسلسل فستكون الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا.

مواعيد عرض الوصفة السحرية على dmc drama

بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء والإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء.

ويعرض المسلسل بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح مكون من 45 حلقة، وتنطلق أولى حلقاته ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.



مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف وزمي سعيد، وإخراج خيرى سالم

قصة مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل "الوصفة السحرية" يدور في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لانها تكتشف أن ث ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.