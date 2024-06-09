الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تباطؤ في حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ارشيفية
ارشيفية

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية متوسطة على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم حركة السيارات.

تباطؤ في حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، أعلى محاور وكباري محافظة الجيزة ومنطقتي الدقي والعجوزة وسط المحافظة، مرورًا بشارع السودان وشارع جامعة الدول العربية، ونزلة الطريق الدائري اتجاه طريق الكريمات الصحراوي ومحور صفط اللبن اتجاه الجيزة، كما تكدست حركة السيارات أيضًا بشارعي الهرم، والبحر الأعظم، مرورا بشارع فيصل وشارع ترسا ومنطقة المريوطية ومدينة السادس من أكتوبر.

وتباطأت حركة السيارات، أعلى طريق كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، في اتجاه مناطق حلوان والملك الصالح، وحي عين شمس وسرايا القبة، مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، بينما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة إحالة للمحاكمة حركة السيارات ميادين القاهرة والجيزة تباطؤ في حركة السيارات

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