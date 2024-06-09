تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1008 شاحنات و272 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 520 شاحنة و224 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 488 شاحنة و48 سيارة.

تداول 5200 طن بضائع و435 شاحنة بميناء نويبع

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية1 وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة الحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس وأمل، كما تم تداول 5200 طن بضائع و435 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي: بريدج، كوين نفرتيتى، أور وأيلة. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة درة جدة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2175 راكبًا بموانئها.

جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف، والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600م وبعمق 17م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

ويهدف إنشاء حاجز الامواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400م وبعمق 18م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة، وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة ما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.

وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل خلال جولته لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكة بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.