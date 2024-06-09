لبنان يدين المجزرة الإسرائيلية فى مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة

أدان لبنان، المجزرة الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا خطيرًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إدانة واستنكار كويتي للهجوم الهمجي

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الهمجي، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، ما تسبب في مجزرة راح ضحيتها ما يزيد على 200 شخص من الأبرياء، وخلفت المئات من الجرحى، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة

وقالت الخارجية الكويتية وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الوزارة إذ تدين تلك الجريمة البشعة، لتؤكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسئولياتهم في وقف ذلك العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي أودى بحياة ما يزيد على 36 ألف ضحية من الفلسطينيين المدنيين العُزّل، كما تشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للأشقاء الفلسطينيين.

وفي وقت سابق أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، أن مخيم النصيرات يشكل بؤرة الكارثة التي يعيشها قطاع غزة، مضيفًا أنه في كل يوم تستمر هذه الحرب فإنها تصبح أكثر فظاعة.