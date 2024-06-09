الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لبنان يدين المجزرة الإسرائيلية فى مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة

مخيم النصيرات
مخيم النصيرات

أدان لبنان، المجزرة الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا خطيرًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إدانة واستنكار كويتي للهجوم الهمجي

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الهمجي، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، ما تسبب في مجزرة راح ضحيتها ما يزيد على 200 شخص من الأبرياء، وخلفت المئات من الجرحى، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة

وقالت الخارجية الكويتية وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الوزارة إذ تدين تلك الجريمة البشعة، لتؤكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسئولياتهم في وقف ذلك العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي أودى بحياة ما يزيد على 36 ألف ضحية من الفلسطينيين المدنيين العُزّل، كما تشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للأشقاء الفلسطينيين.

وفي وقت سابق أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، أن مخيم النصيرات يشكل بؤرة الكارثة التي يعيشها قطاع غزة، مضيفًا أنه في كل يوم تستمر هذه الحرب فإنها تصبح أكثر فظاعة.

المجزرة الإسرائيلية مخيم النصيرات قطاع غزة لبنان القانون الدولي الإنساني المجزرة الإسرائيلية في مخيم النصيرات

مواد متعلقة

30 شهيدًا وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال محيط مستشفى الأقصى

الكويت تدين مجزرة النصيرات.. وتؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئولياته فى وقف العدوان

مسئول عسكرى إسرائيلى سابق: صفقة التبادل لصالحنا أكثر لأننا نواجه تهديدًا وجوديًا فى الشمال

طائرات الاحتلال تطلق نيرانها شرق مخيم البريج وسط غزة.. وسقوط عدد من المصابين

لابيد: حكومة نتنياهو ليست لديها أهداف سياسية معروفة فى غزة أو لبنان

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: مخيم النصيرات يشكل بؤرة الكارثة التى تعيشها غزة

مصدر رفيع المستوى: زيارات "فتح والجهاد الإسلامى والجبهة الشعبية" تأتى لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية

مراكز إيواء "أونروا" لم تعد آمنة.. الفلسطينيون يتساءلون إلى أين الوجهة؟

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة