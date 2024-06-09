الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تضارب حول إصابة كيليان مبابى قبل انطلاق يورو 2024

مبابي
مبابي

كشفت تقارير صحفية عن إصابة كيليان مبابى قائد منتخب فرنسا، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال “راديو مونتي كارلو”، إن مبابى لم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم بسبب مشكلة في الظهر وسيغيب عن لقاء كندا الودي الليلة.

بينما أشارت تقارير أخرى أن ديديه ديشامب مدرب الديوك قرر إراحة كيليان مبابى من لقاء كندا اليوم ليكون جاهزًا لمواجهة النمسا في انطلاق اليورو.

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات هولندا، بولندا والنمسا.

وكان مبابى قد توصل لاتفاق للانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مبابى، في مؤتمر صحفي لمنتخب فرنسا قبل خوض منافسات يورو 2024: "أردت أن أعبر عن نفسي قبل أن أبدأ هذا المؤتمر الصحفي، إنها متعة هائلة، حلم أصبح حقيقة.. أنا فخور للغاية؛ لأنني تمكنت من الوصول إلى هذا النادي الذي طالما حلمت بالتواجد فيه".

وأضاف: "وصلت مع الكثير من التواضع، هناك الكثير من المشاعر ولكن لدي مسئولية كقائد للفريق الفرنسي.. أفضّل حماية فريقي الوطني لأن أمامنا صيفًا رائعًا".

وزاد: "أنا سعيد جدًا إنه شيء أردته دائمًا لذلك أنا سعيد جدًا. يعلم الجميع لماذا لعبت بشكل أقل في نهاية الموسم، وهذا لن يكون عذرًا. هدفي هو مساعدة الفريق الفرنسي على الذهاب إلى أبعد مدى ممكن".

وأردف: "من المرجح أن يلعب الرجل السعيد بشكل جيد، لكن ليس هناك أي عذر للعروض التي قدمتها أو ربما قدمتها. هناك عمل يجب القيام به وأنا أتعامل مع هذه المباريات بهدوء وحماس".

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