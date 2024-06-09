الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجازة البنوك فى عيد الأضحى 2024 .. وهيئة البريد المصرى

إجازة البنوك فى عيد
إجازة البنوك فى عيد الأضحى 2024 

إجازة البنوك في عيد الأضحى 2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين خاصة مع بداية شهر ذي الحجة 1445، حيث تعد من أطول الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر خلال السنة حيث يحصل كل موظفي القطاع العام والخاص على إجازة مدفوعة الأجر أو بأجر كامل.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للبنوك

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

إجازة البنوك فى عيد الأضحى 2024 

من المترقب أن يعلن البنك المركزي المصري عن إجازة البنوك في عيد الأضحى 2024 خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي، حيث من المتوقع أن تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وتستمر لمدة 9 أيام متصلة تأتي كما يلي:-

  • يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وقفة عرفة.
  • يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 إجازة بدلا من يوم السبت وقفة عرفة.
  • يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية.

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إجازة عيد الأضحى 2024 للبريد 

حصل موظفو الهيئة القومية للبريد المصري على إجازة رسمية طوال فترة عيد الضحى المبارك وفقا لما يتم إعلانه من خلال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي من المتوقع أن تكون 9 أيام متصلة بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري، حيث يكون آخر يوم عمل قبل إجازة العيد يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 حيث يتم تعليق العمل بكل المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية.

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