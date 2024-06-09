الإعلان الرسمى لـ"عصابة الماكس" يحقق نصف مليون مشاهدة

حقق الإعلان الرسمي للفيلم السينمائي الجديد "عصابة الماكس" للنجم أحمد فهمي، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، نصف مليون مشاهدة خلال ساعات، حيث لاقى إعجاب الجمهور.

وكانت الشركة المنتجة لـ"عصابة المكس" قد طرحت الإعلان الدعائي للعمل أمس، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقة عليه: «في كل خطوة كمين، فيلم عصابة الماكس، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية».

ويجسد أحمد فهمي شخصية زعيم عصابة يدعى "المكسيكي"، وهي الشخصية التي ظهر بها فهمي كضيف شرف ضمن أحداث فيلم كازابلانكا، ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية.

الفيلم كان يحمل في البداية عنوان "عائلة المكسيكي"، الذي تغير اسمه لاحقًا إلى "عصابة الماكس".

ويعد فيلم "عصابة الماكس" التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي في السينما.

وتم تصوير الفيلم بين محافظتي الفيوم والإسكندرية وعدد من شوارع القاهرة إضافة إلى الديكورات الداخلية.

قصة فيلم عصابة الماكس

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول (المكسيكي)، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

ضيوف الشرف

ويشارك، خلال الفيلم، عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، هشام ماجد، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، ومن المقرر انضمام مجموعة أخرى خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع التصوير.

ويعد فيلم عصابة الماكس هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة" الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم "عائلة الماكس" اخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهما، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف وإنتاج اتحاد الفنانين وليجسي برودكشن للإنتاج الفني، وإخراج حسام سليمان.