الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المايسترو صلاح غباشى ينتهى من بروفات حفل كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية (صور)

المايسترو صلاح غباشي
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات

انتهى المايسترو صلاح غباشي، قائد فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، من كافة التجهيزات والبروفات الخاصة بحفل كلثوميات المقرر إقامته مساء اليوم الأحد على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

المايسترو صلاح غباشي ينتهى من بروفات حفل كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية

وقام غباشي، بالتحضير لبرنامج فني مميز لتقديمه للجمهور خلال الحفل، ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية والروائع لكوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع  كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى أداء كل من مروة حمدى ورحاب مطاوع، منها: (سيرة الحب - بعيد عنك) لبليغ حمدي، و(الأطلال - حيرت قلبي) لرياض السنباطي، كما يتضمن الحفل باقة من أجمل أغاني أم كلثوم الوطنية والعاطفية التي تعاونت خلالها مع عظماء الملحنين ومنها: "جمال الدنيا، فات الميعاد، ليلى نهاري، أروح لمين".

حفل كلثوميات "كامل العدد" بمعهد الموسيقى العربية 

ويقام حفل كلثوميات تحت شعار "كامل العدد" خاصة أن تذاكره نفدت فور طرحها من قبل إدارة الأوبرا المصرية، وجاءت بفئة واحدة قيمتها 260 جنيهًا.

وتأتى سلسلة "كلثوميات" ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الموسيقى العربي، وذلك فى إطار تواصل الثقافة المصرية فعالياتها لحفظ التراث الفني.

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الجمهور حفل كلثوميات وهي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.

المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات
المايسترو صلاح غباشي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية كلثوميات مسرح معهد الموسيقى العربية الأوبرا المصرية بروفات حفل كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة