المايسترو صلاح غباشى ينتهى من بروفات حفل كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية (صور)

انتهى المايسترو صلاح غباشي، قائد فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، من كافة التجهيزات والبروفات الخاصة بحفل كلثوميات المقرر إقامته مساء اليوم الأحد على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

المايسترو صلاح غباشي ينتهى من بروفات حفل كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية

وقام غباشي، بالتحضير لبرنامج فني مميز لتقديمه للجمهور خلال الحفل، ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية والروائع لكوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى أداء كل من مروة حمدى ورحاب مطاوع، منها: (سيرة الحب - بعيد عنك) لبليغ حمدي، و(الأطلال - حيرت قلبي) لرياض السنباطي، كما يتضمن الحفل باقة من أجمل أغاني أم كلثوم الوطنية والعاطفية التي تعاونت خلالها مع عظماء الملحنين ومنها: "جمال الدنيا، فات الميعاد، ليلى نهاري، أروح لمين".

حفل كلثوميات "كامل العدد" بمعهد الموسيقى العربية

ويقام حفل كلثوميات تحت شعار "كامل العدد" خاصة أن تذاكره نفدت فور طرحها من قبل إدارة الأوبرا المصرية، وجاءت بفئة واحدة قيمتها 260 جنيهًا.

وتأتى سلسلة "كلثوميات" ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الموسيقى العربي، وذلك فى إطار تواصل الثقافة المصرية فعالياتها لحفظ التراث الفني.

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الجمهور حفل كلثوميات وهي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.

المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات

المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات

المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات

المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات

المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات

المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات

المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات

المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات

المايسترو صلاح غباشي داخل البروفات