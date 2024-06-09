الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطة مرورية لتسهيل حركة السيارات مع انطلاق امتحانات الثانوية غدًا

اللواء احمد هشام
اللواء احمد هشام الخبير المروري

تستعد إدارات المرور العامة على مستوى الجمهورية بخطة موسعة لتسهيل حركة المرور مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا الإثنين. 

وقال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن اليوم الأحد هو بداية العمل الرسمي لكافة أجهزة الدولة الحكومية والقطاع العام، مع استمرار امتحانات الجامعات.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تستعد بشكل مكثف لتأمين امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدًا الإثنين 10 يونيو 2024، ولفت إلى أن شوارع القاهرة الكبرى تشهد كثافات مرورية عالية، خاصة مع عودة الموظفين إلى أعمالهم والمواطنين إلى المصالح الحكومية والخدمية بعد انتهاء إجازة نهاية الأسبوع.

وأكد أنه تم تعزيز كافة الخدمات المرورية في الميادين الرئيسية، وعلى الكباري، ومداخل ومخارج الأنفاق، والطرق السريعة، لضمان سحب أي كثافات مرورية، خصوصًا خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

وأشار إلى أن تم تعزيز الخدمات المرورية في مناطق الأعمال ومناطق التنزه والكورنيش، إضافة إلى منع الانتظار الخاطئ في الشوارع الرئيسية مثل محور صلاح سالم، شارع رمسيس، شارع يوسف عباس، وشارع الهرم، الذي يشهد أعمال إنشاء محطات لمترو الأنفاق. 

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واستكمل "هشام" أن هناك عدة محاور وطرق رئيسية أخرى تشهد كثافات مرورية عالية مثل كوبري حدائق القبة، كوبري الجامعة، ومحور صفط اللبن، حيث تم تعزيز تلك المناطق بخدمات مرورية مكثفة وشاشات عرض وغرف عمليات لمتابعة الحركة المرورية.

وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، تزداد نسبة الأعطال مما يؤثر سلبًا على حركة السير، لافتًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى تحقيق الانضباط المروري وضبط إيقاع حركة السيارات في شبكة الطرق بجمهورية مصر العربية، التي شهدت تطورًا كبيرًا وحصلت على المركز الثامن عشر عالميًا من حيث تأمين الطرق، بحسب شهادة الهيئة العالمية لجودة وتأمين الطرق.

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