إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق إجا بالدقهلية

شهد طريق إجا حادث تصادم سيارة بأخرى نقل تيرلا بمحافظه الدقهلية، وإصابة شخصين.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية من مركز شرطه إجا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق إجا.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إجا لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من أمل السيد،٥٧ سنه بسحجات بالذراع وكدمه بالجبهة وكسر بالذراع الأيمن وهانم توكل، ٣٩ سنة كسر بالقدم اليسرى وتم نقل المصابين لمستشفى إجا.

وبالفحص تبين أن سائق التريلا اختلت فى يديه عجلت القيادة مما أدى إلى انحراف السيارة والاصطدام بسيارة ملاكى.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.