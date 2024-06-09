الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق إجا بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

شهد طريق إجا حادث تصادم سيارة بأخرى نقل تيرلا بمحافظه الدقهلية، وإصابة شخصين.

 

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية من مركز شرطه إجا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق إجا.

 

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إجا لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من أمل السيد،٥٧ سنه بسحجات بالذراع وكدمه بالجبهة وكسر بالذراع الأيمن وهانم توكل، ٣٩ سنة كسر بالقدم اليسرى وتم نقل المصابين لمستشفى إجا.

 

وبالفحص تبين أن سائق التريلا اختلت فى يديه عجلت القيادة مما أدى إلى انحراف السيارة والاصطدام بسيارة ملاكى.

 

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

حادث تصادم طريق اجا اجا الدقهلية إصابة شخصين

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

"صحة الدقهلية": العلاج الحر تكثف حملاتها بالمرور على 100 منشأة طبية خاصة بالأشعة

أبرز موضوعات المجلس الأكاديمى بجامعة المنصورة الأهلية لشهر يونيو 2024

أسماء أوائل الدقهلية.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بالدقهلية

مصرع شخص وإصابة ٢ آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

وفاة شخص سقط بسيارته فى ترعة بالدقهلية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة