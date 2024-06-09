الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بصحراوي بني سويف

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصان مصرعهما بينهما طفل، وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نقل ثقيل بالطريق الصحراوي الشرقى أعلى نفق سنور بنطاق محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نقل ثقيل أعلى نفق سنور على الطريق الصحراوي الشرقى، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

 

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتا إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين مصرع كل من "حسني. خ.ح" 35 سنة سائق ومقيم بمحافظة المنيا، وطفل آخر يبلغ من العمر 10 سنوات مجهول الهوية، وتم إيداعهما بمشرحة مستشفي بنى سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

 

ونقل "خلف. ر.ع" 45 سنة، سائق مقيم القاهرة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم نقله لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف الإسعاف سنور الطريق الصحراوي الشرقي المنيا

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