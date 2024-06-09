وزير الخارجية الإسرائيلى: استمرار الضغط العسكرى سيقود إلى تحقيق صفقة لإعادة المحتجزين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الضغط العسكري وحده واستمراره سيقودان إلى تحقيق صفقة لإعادة المحتجزين، وذلك وفقًا لفضائية الغد الإخبارية.

لا توجد أي قوة على الأرض تمنعنا من إعادة المحتجزين في غزة والقضاء على حماس

وفي وقت سابق قال كاتس، إنه لا توجد أي قوة على الأرض تمنعنا من إعادة المحتجزين في غزة والقضاء على حماس، حسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأضاف أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لبنيامين نتنياهو وجالانت يمثل فضيحة ولا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر.

وأضاف "كاتس"، أنه شكل غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت.