الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية الإسرائيلى: استمرار الضغط العسكرى سيقود إلى تحقيق صفقة لإعادة المحتجزين

يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الضغط العسكري وحده واستمراره سيقودان إلى تحقيق صفقة لإعادة المحتجزين، وذلك وفقًا لفضائية الغد الإخبارية.

 لا توجد أي قوة على الأرض تمنعنا من إعادة المحتجزين في غزة والقضاء على حماس

وفي وقت سابق قال كاتس، إنه لا توجد أي قوة على الأرض تمنعنا من إعادة المحتجزين في غزة والقضاء على حماس، حسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها. 

 وأضاف أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لبنيامين نتنياهو وجالانت يمثل فضيحة ولا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر.

وأضاف "كاتس"، أنه شكل غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت.

الخارجية الإسرائيلية إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية

مواد متعلقة

الكويت تدين مجزرة النصيرات.. وتؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئولياته فى وقف العدوان

مسئول عسكرى إسرائيلى سابق: صفقة التبادل لصالحنا أكثر لأننا نواجه تهديدًا وجوديًا فى الشمال

طائرات الاحتلال تطلق نيرانها شرق مخيم البريج وسط غزة.. وسقوط عدد من المصابين

لابيد: حكومة نتنياهو ليست لديها أهداف سياسية معروفة فى غزة أو لبنان

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: مخيم النصيرات يشكل بؤرة الكارثة التى تعيشها غزة

مصدر رفيع المستوى: زيارات "فتح والجهاد الإسلامى والجبهة الشعبية" تأتى لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية

مراكز إيواء "أونروا" لم تعد آمنة.. الفلسطينيون يتساءلون إلى أين الوجهة؟

تدمير 33 مستشفى وخروج 160 عيادة من الخدمة... الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية فى غزة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة