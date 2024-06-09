إصابة 7 أشخاص في مشاجرة ببني سويف

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في مشاجرة بين عائلتين بقرية قاى بمركز اهناسيا غرب بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة عائلتين بقرية قاى بمركز أهناسيا، وتم الإنتقال إلى محل الواقعة وضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى اهناسيا التخصصي 7 مصابين وهم "عمر.ط.ع" 36 سنة، مصابًا بسحجات بالجسم، و"حسن.ط.ع" 40 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"طه.ع.م" 23 سنة، مصابًا بسحجات بالجسم، و"رشا.س.م" 22 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، و"اعتماد.س.ا" 72 سنة مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"خالد.ط.ع" 30 سنة، مصابًا بغيبوبة، و"أحمد.ح.ط" 13 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، حيث نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، كردونًا أمنيًا لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وضبط طرفي المشاجرة لمعرفة سبب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.