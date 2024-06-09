الأحد 09 يونيو 2024
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توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي

توزيع درجات الثانوية
توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية مع انطلاق مارثون امتحانات نهاية العام الحالي 2023-2024 حيث بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري امتحاناتهم يوم 1 يونيو الجاري والتي تستمر لمدة شهر.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024 علمي 

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2024 لطلاب الشعبة العلمية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والذي جاء كما يلي:-

  • القرآن الكريم 40 درجة يتم توزيعها (التحريري 30 درجة وشفوي 10 درجات).
  • الفقه 40 درجة.
  • التفسير 40 درجة.
  • التوحيد 40 درجة.
    الحديث 50 درجة (تحريري 40 درجة، شفوي 10 درجات).
  • النحو 40 درجة.
  • الصرف 40 درجة.
  • البلاغة 40 درجة.
  • الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة.
  • الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة يتم توزيعها على ( التفاضل 15 درجة، التكامل 15 درجة).
  • الرياضيات التطبيقية 30 درجة (الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة).
  • الفيزياء 60 درجة.
  • الكيمياء 60 درجة.
  • الأحياء 60 درجة.
  • اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.
  • اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.
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توزيع درجات الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية 2024

  • القرآن الكريم 40 درجة يتم توزيعها (التحريري 30 درجة وشفوي 10 درجات).
  • الفقه 40 درجة.
  • التفسير 40 درجة.
  • التوحيد 40 درجة.
    الحديث 50 درجة (تحريري 40 درجة، شفوي 10 درجات).
  • النحو 40 درجة.
  • الصرف 40 درجة.
  • البلاغة 40 درجة.
  • الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة.
  • الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة يتم توزيعها على ( التفاضل 15 درجة، التكامل 15 درجة).
  • الرياضيات التطبيقية 30 درجة (الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة).
  • الفيزياء 60 درجة.
  • الكيمياء 60 درجة.
  • الأحياء 60 درجة.
  • اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.
  • اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.
  • التاريخ 40 درجة.
  • الجغرافيا 40 درجة.
  • المنطق 40 درجة.

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