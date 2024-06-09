نجم الجونة أيمن موكا يكشف حقيقة توقيعه لصالح الزمالك

كشف لاعب فريق الجونة، أيمن موكا، حقيقة توقيعه لصالح نادي نادي الزمالك، للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المرتقب.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد أكد، خلال برنامجه الإذاعي أمس السبت، أن أيمن سعد موكا جناح أيسر الجونة قد وقع رسميًا لصالح القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن وقف القيد لنادي الزمالك يعوقه عن توقيع أي لاعب غير مصري فقط، ولكن يحق له التوقيع مع اللاعبين المحليين.

من جانبه، خرج أيمن موكا في أول تصريحاته الرسمية للتعليق على الأمر، عبر قناة النهار، قائلًا: "الجونة لم يخطرني بأي جديد بخصوص انتقالي إلى صفوف نادي الزمالك".

وأكد موكا: "لم أوقع لصالح نادي الزمالك، لأنني ملتزم بتعاقدي مع الجونة".

وأضاف نجم الفريق الساحلي: "أنا لست لاعبًا حرًا لأفعل ذلك، وعقدي مستمر مع نادي الجونة لمدة 3 مواسم مقبلة".

وتابع: "لا أعلم مصير المفاوضات بين الجونة والزمالك، أو إن كانت موجودة بالفعل بين إدارتي الناديين".

واختتم جناح أيسر فريق الجونة تصريحاته، قائلًا: "بشكل عام نسعى هذا الموسم لتحقيق مركز أفضل في جدول ترتيب الدوري، ولدينا إدارة محترفة، وتم تفعيل بند شرائي من لافيينا".

ويحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة، جمعها بعد خوض 24 مباراة حتى الآن، إذ نجح في الفوز خلال 7 مباريات وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات، ونجح لاعبوه في إحراز 25 هدفًا، وسكنت مرماهم 32 هدفًا.

أرقام أيمن موكا مع الجونة هذا الموسم

وخاض أيمن موكا- البالغ من العمر 28 عامًاـ مع فريق الجونة خلال الموسم الحالي 24 مباراة، بإجمالي 1893 دقيقة لعب، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

يذكر أن الزمالك يضم في مركز الجناح الأيسر اللاعب مصطفى شلبي، وحال إصابته يعتمد المدير الفني للفريق البرتغالي جوزيه جوميز، على ناصر ماهر في هذا المركز وأحيانًا يدفع بالسنغالي إبراهيما نداي.

موعد مباراة الجونة المقبلة في الدوري

ويستعد فريق الجونة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في تمام السابعة مساء الخميس 13 يونيو، على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة الـ11 في الدوري الممتاز.